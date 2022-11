Piazzapulita, stasera in tv giovedi 24 novembre su la7. Gli ospiti

24 novembre 2022 a

a

a

Puntuale come tutti i giovedì, oggi 24 novembre, su La7 torna Piazzapulita, programma di approfondimento che vede alla conduzione Corrado Formigli. Ovviamente questa sera l'attenzione è focalizzata sulla manovra costruita dal governo guidato da Giorgia Meloni, ma non solo. Si parlerà anche del caso politico scoppiato intorno ad Aboubakar Soumahoro, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. La procura di Latina ha avviato un'inchiesta sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid, nella cui gestione sono coinvolte la compagna e la suocera, caso ormai al centro dell'attenzione mediatica e su cui si stanno accavallando testimonianze e prese di posizione. E' annunciata la presenza in studio dello stesso Aboubakar Soumahoro. Parteciperanno a Piazzapulita, inoltre, Elena Bonetti (Italia Viva); Alessandra Todde (M5S); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Carmen La Sorella, Paolo Mieli e Antonio Padellaro. Stefano Massini proporrà uno dei suoi intensi racconti.

Amore Criminale, la storia di Alessandra uccisa a coltellate dall'ex compagno che voleva riconquistarla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.