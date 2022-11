Dritto e Rovescio stasera in tv 24 novembre su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

24 novembre 2022 a

Dritto e rovescio stasera in tv, giovedì 24 novembre su Rete 4. Classico appuntamento con il talk condotto da Paolo Del Debbio su attualità, politica, costume ed economia. Per la puntata di oggi è annunciata un'intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Ovviamente si parlerà della manovra varata dal governo guidato da Giorgia Meloni e in particolare dei tagli al Reddito di cittadinanza che hanno suscitato aspre polemiche. Ma è previsto anche un focus sulle presunte irregolarità delle cooperative per l'accoglienza gestite dalla moglie e dalla suocera di Aboubakar Soumahoro, eletto alla Camera nelle liste di Europa Verde. Ma si discuterà anche della morte di Saman Abbas e sui diritti delle donne nella cultura islamica. Tra gli ospiti in studio Augusta Montaruli, Michele Gubitosa, Luigi De Magistris, Brando Benifei, Matilde Siracusano, Alessandro Morelli.

