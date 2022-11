Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, coppia amatissima al cinema e in tv: carriera e vita privata

24 novembre 2022 a

Il mitico duo Gigi e Andrea torna nuovamente a raccontarsi insieme in tv dopo anni di carriera da solisti, ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda giovedì 24 novembre su Rai1. Gigi Sammarchi e Andrea Roncato hanno formato una delle coppie più apprezzate dal pubblico della tv e del cinema. Entrambi bolognesi, hanno debuttato insieme a metà degli anni Settanta in un locale di Bologna, il Club 37. In tv il loro debutto è datato 1978 su Rai1 con lo spettacolo legato alla Lotteria Italia Io e la Befana, insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. L'anno prima erano apparsi per la prima volta in TV nella trasmissione A modo mio, condotta da Memo Remigi. Nel 1980 sono nel cast del programma televisivo di Rai2 C'era due volte, diretto da Enzo Trapani; nello stesso anno, il duo debutta al cinema, seppur in ruoli differenti, nel film a episodi Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile. Poi negli anni Ottanta decollano e in tv partecipano ai programmi Hello Goggi, Premiatissima, Grand Hotel, Festival più la serie Don Tonino. Al cinema le loro pellicole sono autentici cult: Acapulco, prima spiaggia... a sinistra, Se tutto va bene siamo rovinati, L'allenatore nel pallone, Mezzo destro mezzo sinistro, I pompieri, Il lupo di mare, Rimini Rimini.

Gigi Sammarchi, bolognese doc, 73 anni, laureato in pedagogia, la sua carriera da solista non è mai decollata e per tanti anni è rimasto lontano dal cinema. Nel 2008 il ritorno nel film Benvenuti in amore mentre nel 2018 ha partecipato a un episodio de L'ispettore Coliandro. Dopo un primo matrimonio nel 1976 con Patrizia Zecchi, nel 1995 si è sposato in seconde nozze con Patrizia Guzzi, nota in Spagna negli anni Novanta per aver fatto parte del gruppo Las Mamachicho.

Andrea Roncato, originario di San Lazzaro di Savena, 75 anni, ha avuto una carriera più ampia anche da solista. Ha partecipato a trasmissioni tv (Domenica In per tre stagioni, Ballando con le stelle) e ha partecipato a numerose fiction (su tutte Carabinieri, sei stagioni). Nella vita privata è stato sposato con Stefania Orlando e ora con Nicole Moscariello. Numerosi i flirt tra cui quello con Moana Pozzi ed Elena Sofia Ricci.

