Amore Criminale, la storia di Alessandra uccisa a coltellate: ultima puntata stasera in tv 24 novembre su Rai3

24 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 24 novembre, ultimo appuntamento della stagione con Amore Criminale (su Rai3 dalle ore 21,20). Dal 2007 la trasmissione condotta da Emma D'Aquino porta avanti una grande battaglia di sensibilizzazione e denuncia occupandosi di storie di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica nel confronti delle donne. Questa puntata finale va in onda proprio alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Saman, c'è lo zio dietro la svolta: "Ha indicato dov'era sepolta"

La storia raccontata oggi è quella di Alessandra Maffezzoli, una donna uccisa a 43 anni dall’ex compagno. Una maestra elementare, molto amata dai suoi alunni, una madre attenta e amorevole. Ai figli dedica tutte le sue cure e il suo tempo, dopo che il padre dei bambini l’ha lasciata. Nel 2013, durante una gita sul lago di Garda, Alessandra conosce un uomo simpatico e dai modi gentili, e con lui nasce subito una bella amicizia. Ormai sola da tanti anni, Alessandra si innamora di quell’uomo divertente e allegro, che porta nella sua vita nuova energia.

Fano, mamma di 23 anni profuga ucraina morta accoltellata. Fermato l'ex

Ma presto le cose cambiano. L’uomo rivela la sua vera natura e il carattere possessivo e geloso, tanto che Alessandra decide di chiudere la relazione. L’uomo mette in atto una vera e propria persecuzione, che durerà dieci mesi. Fino alla sera del primo giugno 2016, quando la situazione precipita. L’ex compagno di Alessandra, Jean Luca, la uccide prima colpendola con un vaso e poi ferendola a morte con sette coltellate. Viene condannato in primo grado nel settembre del 2017 a 15 anni e 4 mesi di carcere. Oggi il processo è definitivamente chiuso.

Ergastolo a Benno Neumair, uccise i genitori e li gettò nel fiume

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.