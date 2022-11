Belve, stasera 23 novembre su Rai2 l'ultima puntata: intervista a Ferrero, lo scontro con Fagnani

23 novembre 2022 a

Stasera in tv, 23 novembre 2022, va in onda l'ultima puntata di questa stagione di Belve (dalle ore 23 su Rai2). Attesissimo ospite Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. L’imprenditore romano, conosciuto anche il soprannome di Er Viperetta, torna in tv dopo l’uscita dal carcere. A seguire, Belve Cult, il meglio delle tre stagioni del noto programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani.

Ed era stata proprio lei a rivelare a Fanpage.it che Ferrero risultava tra le liberatorie inevase: "Ha fatto una bellissima intervista, alla fine mi si è avvicinato con un fare anche un po’ baldanzoso per usare un eufemismo, e mi ha chiesto di fare dei tagli. È una brutta abitudine che non accolgo, ma non aveva purtroppo firmato la liberatoria, è scappato chiudendosela nella camicia".

Ma Ferrero è tornato. Con annesso scontro con la stessa Fagnani parlando di politica: "Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata" dice, beccandosi di tutta risposta: "Lei ha cambiato molte volte idea. Ha detto che ci vorrebbe uno come Salvini, poi ha sostenuto la Raggi, infine Berlusconi…". Ferrero infastidito: "Lei sta dicendo un po' di caz*ate, non so se gliel'ha dette qualcuno ma io non ho mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell'idea che avevo io, quindi ora sono Meloncino, stimo la Meloni perché è un talento naturale" ha concluso.

