Vanessa Incontrada, i suoi ex e il desiderio di una nuova maternità: "Mi sono data un tempo"

Vanessa Incontrada anche in questa ventesima stagione di Zelig è stata protagonista nell'ormai storico programma comico. Recentemente ospite di Verissimo l'attrice e conduttrice, 43 anni, ha rivelato di vivere, negli ultimi tempi, un forte desiderio di maternità. Parole che arrivano a quattordici anni dalla nascita del primo figlio, Isal, e soprattutto a pochi mesi dall'ufficializzazione della crisi col compagno Rossano Laurini. "Mi sono data un tempo. Anche perche non ho più trent'anni. Mi piacerebbe molto rivivere una maternità. Lo vedo quando vedo i bambini delle mie amiche, mi viene proprio questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal".

Ma chi è Incontrada? Spagnola, originaria di Barcellona, 44 anni domani, da anni ormai risiede a Follonica, in Toscana. Ha esordito in tv alla fine degli anni Novanta. La notorietà vera e propria però è arrivata nel 2004, quando ha affiancato Claudio Bisio alla conduzione di Zelig. Ha partecipato anche a vari film e fiction ed è stata scelta come conduttrice di diversi programmi come Wind Music Awards e Italia's Got Talent.

Successi professionali a parte, nella vita privata nel 2007 si è legata all'imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio nel 2008, Isal. Ma la coppia ultimamente ha attraversato momenti difficili e la relazione si è - per ora - chiusa. Ne ha parlato in esclusiva il settimanale Diva e Donna, che ha spiegato che i due sarebbero in crisi da un paio d’anni, dal primo lockdown. In precedenza Incontrada era fidanzata con Andrea Palmieri, lasciato per Laurini che a sua volta era sposato con la sorella (Chiara) dell'ex compagno della conduttrice spagnola.

