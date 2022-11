Zelig, stasera in tv 23 novembre 2022 su Canale5: ospiti e anticipazioni

23 novembre 2022 a

Stasera in tv - 23 novembre 2022 - in prima serata su Canale5 va in onda la terza puntata stagione di Zelig, lo show comico arrivato alla ventesima edizione. Condotto dalla coppia d’oro formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, il programma vede anche questa sera molti comici di fama nazionale: da Anna Maria Barbera ad Ale e Franz, da Mister Forest a Nuzzo e Di Biase.

Anche oggi consueta carrellata di comici, pronti ad allietare la serata dei telespettatori. Ma non solo: l’affiatata coppia è protagonista a sua volta di uno spettacolo nello spettacolo, fatto di siparietti e gustosi equivoci. Tra gli assi della comicità che si avvicendano in scena ritroviamo, tra gli altri: Anna Maria Barbera, Ale e Franz, Antonio Ornano, Davide Calgaro, Ippolita Baldini, Max Angioni, Mister Forest, Nuzzo e Di Biase, Vincenzo Albano. In attesa dell'annunciato speciale natalizio, mercoledì 30 novembre va in onda "Zelig, mai visti, svisti e rivisti", una puntata speciale che condensa il meglio di questa edizione e, in più, offre diversi momenti inediti.

