Macario, chi era e come è morto: il figlio Alberto ricorda in tv l'attore che ha scritto la storia della comicità italiana

A Oggi è un altro giorno, nella puntata del 23 novembre, Serena Bortone ricorda l'attore Macario attraverso il racconto del figlio Alberto.

Ma chi era Erminio Macario? Nato a Torino nel 1902, è morto all'età di 77 anni. Popolarissimo attore e comico italiano di teatro, cinema e televisione, dai critici è considerato come l'inventore del cinema comico italiano. Nella sua lunga carriera ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali tra teatro di varietà, riviste, commedie musicali e spettacoli di prosa. Raggiunse presto il successo e lanciò numerose soubrette. Prestò la sua maschera oltre che al cinema anche alla televisione, adottando spesso il piemontese per i suoi personaggi e le sue macchiette. Gradatamente Macario costruisce una comicità personale, fatta di una maschera clownesca, le cui caratteristiche più appariscenti erano un ciuffo di capelli sulla fronte, gli occhi arrotondati e la camminata ciondolante. Ma intuisce anche che il successo di uno spettacolo dipendeva soprattutto dalla presenza sulla scena di donne avvenenti. La prima fu Isa Bluette. Tra le altre lanciò anche Lauretta Masiero, Valeria Fabrizi e Sandra Mondaini. Agli inizi degli anni Sessanta recitò in sei film con Totò mentre in tv fu protagonista del Carosello.

Nel 1938 nacque il grande amore per la bellissima Giulia Dardanelli, allora sedicenne, che ben presto divenne quel che lui definì la sua seconda moglie, non ottenendo l'annullamento del precedente matrimonio (il divorzio non esisteva) con la coreografa Maria Giuliano. Nel 1951, si sposarono a Parigi. Intanto, dalla loro unione erano già nati due bambini, Alberto (1943) pittore, artista visivo, attore e scrittore, e Mauro (1947), divenuto poi regista, poeta, scrittore (nonché biografo del padre). Macario morì il 26 marzo 1980: durante l'ultima replica della sua ultima fatica teatrale, Oplà, giochiamo insieme, Macario accusò un malessere che si scoprirà essere un sintomo di un tumore.

