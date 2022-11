Morgan, la depressione dopo il suicidio del padre davanti a lui. Tre figlie, Maria Eco con Alessandra Cataldo

23 novembre 2022 a

Morgan sarà l’ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata in onda mercoledì 23 novembre su Rai1. Nel salotto della trasmissione condotta da Serena Bortone l'artista ripercorrerà in musica 50 anni di grandi canzoni italiane. Recentemente ha sfiorato, su idea di Vittorio Sgarbi, il ruolo di consigliere speciale per la musica del ministro Sangiuliano, ma gli è stata preferita la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. "Ho pianto per la sconfitta", "provo un'umiliazione", ha scritto in un sms spedito proprio a Venezi dopo la delusione per il mancato incarico. Mentre è recentissima la polemica con Maurizio Crozza reo di aver cancellato ogni tipo di traccia delle precedenti collaborazioni. "Non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso! Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto, c’è tutto quello che hai fatto, ed è tantissimo, caspita incredibile, praticamente tu sei sempre in televisione, ci saranno migliaia di puntate dei tuoi programmi, tutto, tranne le cose fatte con me. Ma perché? Mi odi?" ha scritto sui social.

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, 50 anni da compiere tra un mese, è lo storico fondatore dei Bluvertigo, è noto anche al pubblico televisivo per essere stato giudice di talent televisivi di grande successo, da X Factor a The Voice. A 16 anni vive un evento che lo segna tragicamente: il suicidio del padre, di fronte a lui e alla sorella Roberta Castoldi (ora violoncellista). Morgan ha raccontato l’episodio a Maurizio Costanzo nel programma L’intervista qualche tempo fa: “Tu non immagini che tuo padre si può uccidere: si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”, le sue parole. In seguito alla vicenda il musicista ha confessato di essere stato molto depresso e di aver seguito per lungo tempo un percorso psicologico per cercare di uscire dalla malattia.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2000 al 2007 è stato legato ad Asia Argento, da cui nel 2001 ha avuto la figlia Anna Lou. Nel 2012, Morgan ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta durante X Factor 5 (di cui la Mazzoli era concorrente mentre lui era giudice). In precedenza ha avuto un flirt anche con l’ex velina di Striscia La Notizia Maddalena Corvaglia. Nel marzo del 2020 ha avuto la sua terza figlia, Maria Eco, dalla ex compagna Alessandra Cataldo. Lo scorso anno è stato protagonista di Ballando con le stelle: non sono mancate le polemiche quando ha avuto un violento scontro verbale con la giurata (e sua ex) Selvaggia Lucarelli.

