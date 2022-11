Fuori dal coro, stasera in tv martedì 22 novembre

22 novembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 22 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Inizio alle ore 21.20. Al centro del programma l'immigrazione clandestina, con un ampio reportage sul destino dei minori stranieri non accompagnati. Ma naturalmente si parlerà anche di altro. Dalla sicurezza nelle città italiane, con il racconto di alcune situazioni estreme tra spaccio di droga e prostituzione, all'inchiesta sul mancato controllo sul reddito di cittadinanza, dopo che a Civitavecchia sono stati trovati alcuni percettori intestatari di diverse imbarcazioni. Poi una inchiesta sugli investimenti per la costruzione di moschee in Italia da parte del Qatar. Non mancheranno servizi sul cavallo di battaglia del programma: le occupazioni abusive di abitazioni.

