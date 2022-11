Con l'aiuto del cielo, stasera martedì 22 novembre su Canale 5 la prima puntata della nuova serie

22 novembre 2022 a

a

a

Una nuova serie dal titolo Con l'aiuto del cielo. Inizia stasera in tv, martedì 22 novembre, su Canale 5. Prima puntata dalle 21.20. Di cosa si tratta? Una poliziotta e un novizio di un convento, indagini da risolvere, vite intense e misteri del passato. Questi gli ingredienti della fiction franco-belga. La trama? Tutto comincia quando il capitano di polizia Elli Taleb, col suo vice Franck Gallo, lascia Montpellier per raggiungere un monastero nella quiete della campagna occitana: un anziano frate è stato pugnalato con furiosa violenza durante le preghiere. È così che Elli conosce Clement, un novizio, trovato da bambino dall’economo del convento, e cresciuto tra frati e canti gregoriani. Poi un colpo di scena dietro l'altro. Gli episodi della prima serie sono sei, tutti da novanta minuti. Canale 5 ne trasmetterà uno a settimana e quindi la prima stagione terminerà il 27 dicembre. La seconda stagione è stata già realizzata. Due soli episodi andati in onda in Francia a giugno. Di seguito il cast. Sabrina Ouazani: Capitano Elli Taleb; Mathieu Spinosi: Frate Clement; Jérôme Robart: Tenente Frank Gallois; Christian Rauth: Mathias; Myriam el Ghali-Lang: Bérénice; Siham Falhoune: Maryam; Kélia Millera: Noémie.

Angius riuscirà a restare in Collegio o dovrà andarsene?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.