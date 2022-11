Il caos dei taxi a Roma, stasera martedì 22 novembre nella puntata de Le Iene

22 novembre 2022 a

Tornano Le Iene stasera in tv, martedì 22 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il servizio principale riguarda il fenomeno dei taxi selvaggi di Roma. Le Iene già nella precedente puntata si sono occupate dei continui disagi e dei disservizi. Stasera la seconda parte del servizio di Nicolò De Vitis. La iena ha raggiunto i tassisti in attesa di clienti a Ciampino. Capita sempre più spesso, infatti, che i tassisti accettino solo pagamenti in contanti. Nella passata settimana De Vitis si era confrontato con l'assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, che dopo il servizio ha presentato un esposto in procura. Durissime le sue parole: "Mi vergogno. Sono molto arrabbiato. Grazie per aver reso evidente che non si tratta soltanto di alcune mele marce, mi sembra più un racket. E per questo ho deciso di presentare un esposto alla procura. Non si può continuare così, questi sono criminali, quelli sono reati, sono aggressioni, sono associazione, bloccano le persone, non le fanno lavorare". Un messaggio chiaro, lanciato all'assessore alla Mobilità, Euguenio Patanè. Ovviamente numerosi altri servizi nel programma culti di Italia 1, il martedì condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

