Alex Bellini, chi è: le imprese estreme, le traversate dell'oceano, l'amore per Francesca e i figli

Chi è Alex Bellini? Non tutti conoscono l'esploratore italiano, classe 1978, oggi martedì 22 novembre ospite di Serena Bortone su Rai 1 a Oggi è un altro giorno. E' diventato noto grazie alle sue imprese estreme, in particolare le traversate oceaniche a remi in solitaria e autonomia. Ma remare non è la sua sola attività di rilievo, ovviamente. Maratoneta, protagonista di sfide come la corsa nel deserto e quelle in Alaska, ha partecipato alla Los Angeles-New York, oltre 5.300 km insieme ad altri concorrenti, è giunto quinto rispetto agli otto che ce l'hanno fatta. Poi ancora la traversata della cappa di ghiaccio più grande d'Eeropa, in Islanda e persino quella del Po in zattera, oltre a tante altre imprese. Come detto, sono state le traversate oceaniche a farlo balzare agli onori della cronaca. Nel 2004 è partito da Genova con l'obiettivo di raggiungere la Guyana francese, ma dopo 23 giorni naufraga a Formentera. Nel 2005 è partito sempre da Genova ed ha raggiunto Fortaleza, in Brasile, dopo 226 giorni di navigazione in cui ha affrontato di tutto. Nel 2008 traversata dell'Oceano Pacifico a remi in solitaria. Partito da Lima in Perù, è arrivato a Sydney. Circa 18mila km. Nelle ultime 65 miglia a causa delle condizioni atmosferiche è stato costretto a chiedere l'intervento di un rimorchiatore neozelandese. Non solo imprese estreme. Ha scritto diversi libri ed è speaker motivazionale: ha partecipato ad oltre 600 conferenze per importanti clienti. Dal punto di vista psicologico è punto di riferimento di atleti di diverse discipline. È sposato con Francesca, che fa parte del team che lo segue nelle sue avventure, dalla quale ha avuto due figli.

Nino Frassica, Alex Bellini e Concita De Gregori a Oggi è un altro giorno

