Nino Frassica, età, carriera e amore. La moglie Barbara Exignotis e il rapporto con Renzo Arbore

22 novembre 2022 a

a

a

Una cosa è certa: Nino Frassica è uno dei volti più amati della televisione e del mondo dello spettacolo. Nato a Messina, 72 anni il prossimo 11 dicembre, la sua carriera ha già tagliato abbondantemente il traguardo dei cinquant'anni. Dalle prime esperienze nella sua città e nelle televisioni locali, all'esordio del cinema, fino all'esplosione definitiva nei programmi condotti da Renzo Arbore. Ha poi collezionato film, fiction, trasmissioni radiofoniche, spettacoli, ospitate, libri. Comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e radiofonico, autore, cantante, scrittore: di tutto di più e sempre con grandi soddisfazioni, come la partecipazione a Don Matteo che l'ha reso un vero e proprio simbolo della televisione italiana.

Nino Frassica, Alex Bellini e Concita De Gregori a Oggi è un altro giorno

In passato ha raccontato di essere bocciato due volte a scuola: preferiva andare al cinema, invece che a lezione. Poi da giovanissimo ha iniziato a coltivare la sua passione. Le prime apparizioni nelle tv, il lavoro da animatore e la svolta grazie a Renzo Arbore. Frassica gli mandò alcuni messaggi senza capo né coda alla segreteria telefonica e la strategia si rivelò vincente. In poco tempo Nino Frassica diventò protagonista di Quelli della Notte e Indietro tutta, programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Poi cinque stagioni nel cast di Fantastico e ancora Domenica In, Sanremo, Le Iene, Che tempo che fa. L'elenco è interminabile.

Sara Simeoni torna in tv dopo il successo dello scorso anno: tra competenza e ironia

E la vita privata? E' stato sposato dal 1985 al 1993 con l'attrice Daniela Conti, poi il matrimonio è finito. Nel 2018 si è unito con il rito civile a Barbara Exignotis, attrice che ha lavorato nel mondo del porno con lo pseudonimo di Blondie e che ora si occupa di teatro. Tra i due c'è una importante differenza di età, ben venticinque anni. Dopo una lunga convivenza, hanno deciso di unirsi legalmente. La cerimonia si è svolta in Sicilia, alla presenza di pochi amici e parenti. Oggi, martedì 22 novembre, Nino Frassica sarà ospite di Serena Bortone nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno.

Alessandra De Stefano torna in tv alla conduzione: programma sui Mondiali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.