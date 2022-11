Fame d'amore, stasera lunedì 21 novembre su Rai 1. Le storie

21 novembre 2022 a

Fame d'amore. Su Rai 3, stasera lunedì 21 novembre, alle ore 23.15, appuntamento con il programma condotto da Francesca Fialdini, che racconta le storie delle ragazze e dei ragazzi che lottano contro i propri mali interiori. Oggi sarà la volta di Federica, Elena, Federico, Harold. Federica è una ragazza bulimica che sta per entrare in una struttura specializzata dove curano le persone che soffrono di disturbi alimentari. Elena, al contrario, combatte l'anoressia ed è ricoverata perché ha avuto una ricaduta e sta lottando di nuovo con la sua malattia. Federico è un adolescente con problemi psichiatrici che, dopo un attacco di rabbia, fugge dalla comunità dove è in cura e infine Harold, pronto a iniziare il suo percorso di transizione di genere. Quattro storie una diversa dall'altra, ognuna molto complessa e che vede i suoi protagonisti impegnati a lottare per dare un senso alla propria vita. Essere giovani sembra sempre più difficile. Tra i ragazzi il 25% soffre di depressione, il 20.5 di ansia. Sono sempre più quelli che commettono atti di lesioniamo o addirittura tentano il suicidio, cresciuto del 45%.

