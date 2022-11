Grande Fratello Vip, Antonino e Oriana: notti di fuoco sotto i piumoni. E spunta Taylor Mega

21 novembre 2022 a

Numerosi ospiti della casa del Grande Fratello Vip sono isolati a causa del Covid. Cosa si devono attendere gli appassionati dalla puntata di questa sera, lunedì 21 novembre? Emozioni a 360 gradi. Lo assicura Alfonso Signorini con un video pubblicato sui social: "Non ci vediamo da una settimana, non ci siamo aggiornati, ma nella casa sono successe tantissime cose. La puntata di questa sera indagherà in modo particolare sulle emozioni dell'amore, sul perché le nostre coppie si sono lasciate andare sotto i piumoni, soprattutto Antonino e Oriana che hanno veramente dato luogo a notti infuocate".

Ma nel promo il conduttore del Grande Fratello Vip dice molte altre cose e annuncia incontri molto particolari. Intanto spunta anche Taylor Mega.

GF Vip 7, caos Covid: due nuovi ingressi? Chi sono i papabili

