Braven il coraggioso, stasera lunedì 21 novembre su Italia 1. La trama del film

21 novembre 2022 a

a

a

Braven il coraggioso. E' il film di stasera in tv, lunedì 21 novembre, in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Pellicola thriller di azione, produzione canadese del 2018 per la regia di Lin Oeding. Nel cast invece troviamo Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Sasha Rossof. La trama. Braven è un taglialegna. Una persona tranquilla che insieme alla sua famiglia raggiunge una baita isolata di montagna di suo padre. Nessuno può sapere che alcuni trafficanti hanno nascosto nella piccola casa una grande quantità di droga. Braven dovrà difendere la sua famiglia che rischia di essere sterminata. Non mancheranno le emozioni e i colpi di scena, come del resto in tutti i film di azione.

Jessica e l'amore impossibile per Danny

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.