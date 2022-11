Vicino all'orizzonte, stasera lunedì 21 novembre film su Rai 2

21 novembre 2022 a

Si intitola Vicino all'orizzonte il film in programma in prima tv, questa sera lunedì 21 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Commedia sentimentale del 2019, produzione tedesca, alla regia Tim Trachte. Del cast, invece, fanno parte Jannik Schumann, Luna Wedler e Luise Befort. La trama in pillole. Jessica ha 18 anni e si innamora perdutamente dell'affascinante Danny. Lui, però, nasconde un segreto che rende impossibile il loro rapporto. Jessica riuscirà a scoprire come superare tutti gli ostacoli per poter amare serenamente il suo Danny?

