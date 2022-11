Edith Bruck, chi è la scrittrice: le persecuzioni, Auschwitz e il marito. Il suo ultimo libro Sono Francesco

21 novembre 2022 a

a

a

Edith Bruck torna ospite di Oggi è un altro giorno - lunedì 21 novembre 2022 - il programma televisivo del primo pomeriggio di Rai1 e condotto da Serena Bortone. Bruck, testimone indomita dell'Olocausto, da più di sessant'anni fa sentire la sua voce presso le generazioni più giovani per tenere viva la memoria di quel che è stato. Nel suo ultimo libro racconta del suo rapporto con un fratello in spirito, anch'egli custode di valori universali per l'umanità: Papa Francesco (Sono Francesco, edito da La Nave di Teseo).

La nazionale di calcio batte Fabio Fazio e Titanic

Ma chi è Edith Bruck? Nata da una famiglia ebrea - 91 anni - da ragazzina, per sfuggire alle persecuzioni naziste, insieme alla sua famiglia. fu costretta a lasciare il suo Paese d'origine, l'Ungheria. Si spostò prima in Cecoslovacchia e poi in Israele. All'età di 13 anni però, sia lei, sia la sorella, furono catturate e deportate ad Auschwitz. Ancora oggi, ad anni di distanza da quel terribile periodo, porta la sua storia e la sua testimonianza. Queste sono preziosissime e chi ascolta la sua esperienza rimane a bocca aperta. Dopo essere stata mandata successivamente ad Kaufering, Landsberg, Dachau e Bergen-Bielsen, nell'aprile del 1945 è stata liberata.

Edith Bruck, chi è la scrittrice sopravvissuta alla Shoah. Il marito Nelo Risi e le sue testimonianze

Bruck, scrittrice, poetessa e testimone preziosa della Shoah, era sposata con Nelo Risi, figura di spicco nella cultura e letteratura italiana contemporanea. Il marito però oggi non c'è più: è scomparso nel 2015, a 95 anni, dopo una lunga malattia. Esordì come scrittrice nel 1959, con l'opera Chi ti ama è così. Fu il suo debutto. Da allora scrive in italiano, nonostante non sia la sua lingua madre. Ha scritto molti libri di successo.

Torna Alessandra De Stefano con Il circolo... dei mondiali: ogni giorno dopo la partita serale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.