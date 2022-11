I Gemelli di Guidonia, "Fiorello nostro padre artistico. Sanremo è il nostro sogno"

21 novembre 2022 a

I Gemelli di Guidonia ospiti di Oggi è un altro giorno su Rai1. Il trio tra cabaret e musica dopo l'esplosione di popolarità grazie a Tale e quale show da circa un mese sono in tour con lo spettacolo Tre per 2. Tra radio e tv, uno show "che racconta la nostra storia, i passaggi della nostra vita partendo dalle prime esperienze con momenti radio sul palco. Mood leggero, con la musica filo conduttore. Non solo comicità, medley, giochi musicali e imitazioni ma anche momenti seri ricordando Pino Daniele, Mango e Lucio Dalla e lanciando un messaggio di pace che di questi tempi è davvero importante, così come è importante portare tra la gente un po’ di leggerezza" hanno raccontato.

Gemelli di Guidonia, Fiorello li ha lanciati e Carlo Conti li ha fatti conoscere a tutti

Ma chi sono I Gemelli di Guidonia? Intanto nella vita sono gemelli ma... fratelli. Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Sono nati tutti e tre a Napoli. Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. Appassionai di musica sin da piccoli, tra le loro esibizioni anche due davanti a Papa Giovanni Paolo II. La loro carriera inizia nei primi anni Duemila con il nome d’arte di Effervescenti Naturali con il quale cominciarono a esibirsi in eventi locali. Nel 2013 la prima svolta con Rosario Fiorello che ha affibbiato loro lo pseudonimo Gemelli di Guidonia e che per anni li ha voluto nell’Edicola Fiore, affiancando il conduttore nel suo programma radiofonico. Poi nel 2021 il trionfo a Tale e quale show, nell'undicesima edizione, bissato anche nel Torneo dei campioni.

"Fiorello è il nostro padre artistico e spirituale. Carlo Conti è lo zio, Loretta Goggi la zia. Abbiamo parenti importanti" ha raccontato scherzosamente di recente. E coltivano un obiettivo: "Ci siamo posti dei traguardi. Sanremo è un sogno, ci accontentiamo di andarci anche senza essere in gara".

