Alessandro Egger, "ho dormito con i senza tetto" dopo la lite con mamma: "perdono ma non dimentico"

Alessandro Egger è uno dei concorrenti più apprezzati di Ballando con le stelle ed è destinato a diventare un personaggio televisivo. Ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 21 novembre con la ballerina Tove Villfor, con cui forma una coppia molto forte nello show del sabato sera di Rai1, si racconterà tra carriera, vita privata ed esperienza in tv.

Alessandro Egger, la fidanzata Madalina: "Mi ha conquistato con il romanticismo"

Una storia particolare e delicata quella del modello: da bambino "cioccolato" ai problemi con la mamma. In una delle prime puntate dello show Egger ha fatto sapere le difficoltà del rapporto con la mamma e in una clip ha detto: "Con lei è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me". Nell'ultima puntata ha raccontato di quando è andato via di casa non ancora maggiorenne dopo il litigio con la madre, finendo a "dormire sulle panchine, in strada, con i senza tetto. Non dimentico, ma posso perdonare" ha detto riferito alla madre Cristina Vittoria Egger Bertotti, 53 anni, gran dama della Real Casa Savoia, che ora si occupa di moda e ha lavorato con Versace negli anni Novanta. Alessandro secondo lei sarebbe "cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre" ha raccontato.

Alessandro Egger, perché non è "mai stato accettato". La madre dice la sua

Fidanzato con Madalina Doroftei da circa 10 anni. Si tratta di una modella di origine albanese ("fa spesso pazzie per me e mi ha conquistato con il suo romanticismo" ha svelato), Egger è nato a Belgrado ma è cresciuto a Milano, ha 31 anni ed è diventato famoso da bambino perché il suo viso era nella scatola delle golose barrette al cioccolato della Kinder. Qualche anno fa si fece conoscere anche per il suo travestimento da Drag Queen, Alexandra.

Alessandro Egger, chi è il modello famoso come bambino della Kinder. La trasformazione in drag queen

