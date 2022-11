Ascolti tv, la nazionale di calcio batte Fabio Fazio e Titanic

21 novembre 2022 a

a

a

Come era facilmente prevedibile è stata la partita della nazionale Italiana di calcio a vincere la sfida degli ascolti Auditel di ieri, domenica 20 novembre. Austria-Italia è stata seguita da oltre 4 milioni di telespettatori (per la precisione 4.117.000). Al secondo posto per numero di telespettatori Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ma in relazione allo stare sul secondo gradino del podio è finito il film Titanic, mandato in onda da Canale 5. Di seguito tutti i dati. Rai 1: Austria-Italia 4.117.000 spettatori pari al 20.1% di stare; Rai 2: Bull, la serie tv 973.000 spettatori con il 5.5%; Rai 3: Che tempo che fa 2.741.000 spettatori, share del 13.1%; Rete 4: Zona bianca, 658.000 spettatori, share 5.7%; Canale 5: Titanic 1.971.000 spettatori, share del 14%; Italia 1: Le Iene presentano Inside 1.434.000 spettatori con 7.8% di stare; La7: Non è l’Arena 740.000 spettatori con il 5.2% stare; Tv8: 291.000 spettatori. Share dell'1.6%; Nove: Il contadino cerca moglie 434.000 spettatori per il 2.2% di share.

Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti: Gli ultimi romantici | Il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.