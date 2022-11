Sara Simeoni, chi è il marito: carriera e vita privata, poi la scoperta della televisione

21 novembre 2022 a

Sara Simeoni torna in tv come ospite fisso de Il circolo dei mondiali, trasmissione ideata da Alessandra De Stefano sulla falsariga de Il circolo degli anelli che lo scorso anno seguì le Olimpiadi rivelandosi un grandissimo successo. E facendo scoprire una verve inaspettata della campionessa di salto in alto, ora 69 anni, capace di bucare il video con competenza e tanta simpatia.

Simeoni un'autentica leggenda dello sport azzurro, insieme alla nuotatrice Novella Calligaris, la prima atleta donna capace di entrare veramente nei cuori degli italiani. Ricordata e celebrata per la pacatezza, per l’eterno sorriso, la “fidanzata d’Italia” è stata anche straordinaria per la forza morale e la capacità di presentarsi ai grandi appuntamenti al top della condizione, capace di tirar fuori al momento giusto la sua miglior prestazione. Questa forza morale, unitamente al talento e alle indubbie doti tecniche, l’hanno portata a essere un eroe dello sport italiano ai Giochi Olimpici: ha vinto l'argento a Montreal 1976, l'oro a Mosca 1980 e l'argento a Los Angeles 1984. Ha trionfato anche all'Europeo (1978) e a detenere il record del mondo della sua specialità (2,01), il salto in alto. Nella sua carriera ha vinto anche un Europeo nel 1978 (quattro volte quelli indoor) e due volte Universiadi e Giochi del Mediterraneo. Durante la sua carriera è stata per ben quattordici volte campionessa italiana detenendone il primato azzurro dal 1971 al 2007. Ha insegnato anche all’università di Scienze Motorie.

Simeoni è nata a Rivoli Veronese il 19 aprile 1953, si è avvicinata alle pedane di atletica giovanissima, a 13 anni, dedicandosi al salto in alto in virtù di un’altezza (1,78 metri) non comune per l’epoca. Ben presto ha scelto come allenatore un altro saltatore, Erminio Azzaro, “convincendolo” con un piccolo ricatto: "Se non mi alleni tu, smetto", gli avrebbe confidato. E così il sodalizio si è poi spostato pure nella vita privata: i due si sono sposati e hanno avuto un figlio, Roberto, a sua volta altista ma senza il talento della madre.

