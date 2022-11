Il circolo dei mondiali, gli ospiti di Alessandra De Stefano: da stasera in tv 21 novembre su Rai1 ogni giorno

21 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 21 novembre 2022, parte Il circolo dei mondiali, il programma che ricalca la sorpresa della tv dell'estate 2021 quando si chiamò Il circolo degli anelli per seguire le Olimpiadi. Stavolta su Rai1, dalle ore 22,15 quindi subito dopo la partita serale, torna nella versione dedicata al Mondiale di calcio in Qatar. La formula del fortunato programma ideato e condotto da Alessandra De Stefano direttrice di Raisport, non cambia: collegamenti in Qatar con alcuni protagonisti, ospiti fissi e altri saltuari, ma soprattutto un pizzico di ironia.

Sara Simeoni, capovolta in tv: il popolo dei social impazzisce. La campionessa olimpica buca il video

De Stefano sarà affiancata ancora da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, esattamente come è accaduto nella precedente esperienza, ma con nuovi innesti come la Signoroni & The MC Band che curerà la parte musicale del programma e Gianfelice Facchetti. Il programma verrà trasmesso tutti i giorni, tranne rari casi come quando andrà in onda Ballando con le stelle (come sabato prossimo e il venerdì successivo).

GF Vip 7, caos Covid: due nuovi ingressi? Chi sono i papabili

Tanti gli ospiti previsti. Si alterneranno nelle varie puntate Adriano Panatta, il ct delle Nazionale di calcio (Roberto Mancini), di volle maschile (Fefè De Giorgi) e basket (Gianmarco Pozzecco). E ancora il giornalista Enrico Mentana e gli ex calciatori Christian Vieri, Bruno Giordano, Eraldo Pecci e Beppe Signori. Dal mondo dello spettacolo sono previste le presenze delle attrici Cristiana Capotondi e Anna Foglietta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.