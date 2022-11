Eroso Ramazzotti, nuovo singolo: ecco Gli ultimi romantici | Video

21 novembre 2022 a

a

a

Eros Ramazzotti torna a pubblicare. Reduce da una lunga serie di sold out negli Stati Uniti con il Battito Infinito World Tour, il cantautore prosegue il suo racconto sull’amore con Gli ultimi romantici, nuovo singolo estratto dall’album Battito Infinito, pubblicato il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International. “Nonostante questi tempi aridi / come vedi siamo ancora qui / con i nostri guai, quelli come noi forse sono i nuovi eroi”. Ne Gli ultimi romantici il timbro inconfondibile di Eros si fa portavoce di una generazione, quasi scomparsa, che è ancora in grado di credere nell’amore vero e puro.

Eros racconta di un amore che, con i suoi alti e bassi, rappresenta la fusione perfetta di due persone non perfette ma in grado di completarsi a vicenda, come i protagonisti del videoclip ufficiale disponibile da oggi su YouTube. Un corto in bianco e nero che, grazie alla direzione creativa di Sergio Pappalettera e gli intensi dialoghi tra i due innamorati, fa del singolo la colonna sonora perfetta del bellissimo film d’amore tra un uomo e una donna.

I Måneskin (in reggicalze) vincono il premio per la migliore canzone rock agli American Music Awards

Anche Gli ultimi romantici è tra i brani della scaletta che sta portando Eros alla conquista delle città più importanti del mondo con il Battito Infinito World Tour che, dopo la World tour première e dopo aver conquistato le principali città degli Stati Uniti, è appena approdato anche in Sud America. L’avventura live tornerà in Europa da febbraio a maggio 2023 con dieci date italiane (Milano, Torino, Firenze, Eboli, Roma, Jesolo). I biglietti per il Battito Infinito World Tour, tour colossal che vede la musica suonata dal vivo al centro di tutto, prodotto da Radiorama, storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale Cts Eventim, sono in vendita sui siti www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.

Video su questo argomento Spice Girls, la reunion per il compleanno di Geri Halliwell: il ballo sulle note di Say you'll be there | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.