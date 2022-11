Grande Fratello Vip 7, caos Covid: due nuovi ingressi? Stasera in tv 21 novembre su Canale5: le anticipazioni

21 novembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 21 novembre 2022, un'altra puntata del Grande Fratello Vip 7 su Canale5 (dalle ore 21,40). Il reality condotto da Alfonso Signorini vive giorni di caos considerando che nella casa è entrato il Covid e ha messo fuori gioco, momentaneamente, sei concorrenti. Ai primi quattro (Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita) se ne sono aggiunti altri due: Wilma Goich e infine Alberto De Pisis.

In attesa di vedere cosa accadrà durante la puntata di oggi e i commenti delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (senza dimenticare il mondo social seguito da Giulia Salemi), i rumors sui possibili nuovi ingressi nella casa del reality si fanno sempre più forti. Stando alle indiscrezioni di Pipol Tv, pare che a vacare presto la porta rossa potrebbero essere due nuove concorrenti. Due vippone dovrebbero entrare al GF Vip per tamponare le perdite temporanee degli inquilini malati. Quando però ancora non si sa. Questi nuovi ingressi erano previsti per il periodo delle festività natalizie ma probabilmente saranno anticipati.

Ma chi sono le due vippone accreditate? Si tratta di Manuela Villa (56 anni), figlia dell'indimenticabile Claudio e anche lei cantante, che già ben conosce i meccanismi dei reality avendo vinto L'isola dei famosi (quinta edizione, nel 2007), e Milena Miconi (50 anni), ex modella e volto del Bagaglino agli inizi del Duemila, ora attrice dedicatasi maggiormente al teatro. Due donne dal carattere decisamente forte, che sicuramente non passeranno inosservate nel reality.

