Antonella Clerici e il no al matrimonio: "Mi porta sfortuna. Io e Vittorio stiamo bene così"

21 novembre 2022 a

a

a

Ma Antonella Clerici, noto e amatissimo volto Rai, conduttrice di E' sempre mezzogiorno su Rai 1, si sposa o non si sposa? La scorsa estate erano diventate insistenti le voci di un possibile matrimonio con il suo compagno, Vittorio Garrone. Secondo le indiscrezioni le nozze si dovevano tenere a inizio 2023. E Antonella Clerici sembrava convinta di sposarsi di nuovo, dopo i matrimoni con Pino Morra e Sergio Cossa. Me recentemente con una intervista rilasciata a NuovoTv, la bella e simpatica conduttrice ha sparigliato di nuovo le carte.

Angelo Madonia pubblica sui social la foto del bacio con Ema Stokholma: "Ti amo"

Ha spiegato che non si sposa e l'ha fatto con parole molto chiare: "Non mi sposerò mai, il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così". Nessuna crisi tra i due, ma solo l'intenzione di non sposarsi. Tra l'altro sembra che prossimamente Antonella Clerici e Vittorio Garrone possano trasferirsi definitivamente in Normandia, dove la coppia trascorre sia le vacanze estive che quelle di Natale.

I Måneskin (in reggicalze) vincono il premio per la migliore canzone rock agli American Music Awards

Intanto oggi, lunedì 21 novembre, inizia una nuova settimana di E' sempre mezzogiorno, dalle ore 11.55 su Rai 1. I soliti consigli sulle ricette e l'allegra brigata di chef che si alternano al suo fianco. Nel cast Giovanna Civitillo, Lorenzo Biagiarelli e la nutrizionista Evelina Flachi. Il maestro panificatore Fulvio Marino infornerà nel grande forno azzurro, sotto l’albero rosa che adorna lo studio, pani, pizze e altri lievitati. Del resto Antonella Clerici è diventata senza dubbio la conduttrice numero uno dei programmi che mettono al centro la cucina italiana, la più amata del mondo.

Zaia: "Il vaccino ha salvato milioni di vite. E' la scienza che indica la via, non chi si è laureato sui social" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.