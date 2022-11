Non è l'Arena, stasera domenica 20 novembre in tv su La7

20 novembre 2022 a

a

a

Come tutte le domeniche, anche stasera 20 novembre, su La7 appuntamento con Non è l'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti. Il faccia a faccia della puntata si annuncia scintillante, visto che il protagonista dell'intervista sarà Matteo Renzi, leader di Italia Viva, fortemente critico nei confronti del Partito Democratico e di tutta la coalizione di centrosinistra. Renzi parlerà delle prime iniziative del governo guidato da Giorgia Meloni, ma anche delle reazioni delle opposizioni. E spunta una telefonata tra lui ed Enrico Letta, segretario del Pd, che avrebbe ulteriormente complicato le relazioni tra i due partiti. Ovviamente non solo Renzi. In studio, o in collegamento, anche Massimo Cacciari, Bruno Vespa e Alessandro Sallusti, direttore di Libero, e tanti altri ospiti eccellenti.

Il film sul dramma del Titanic con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.