Zona Bianca, stasera domenica 20 novembre in tv su Rete 4. Ospite il ministro Guido Crosetto

Stasera in tv, domenica 20 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Ospite principale del programma sarà Guido Crosetto, ministro della Difesa del governo guidato da Giordia Meloni. Con Crosetto saranno affrontati i temi dell'immigrazione, della guerra in Ucraina e i principali nodi politici del momento. Ovviamente Crosetto non sarà l'unico ospite della trasmissione e si parlerà anche di altro, sicuramente della manovra economica che domani, lunedì 21 novembre, sarà portata in Consiglio dei Ministri.

