Le Iene, stasera in tv domenica 20 novembre su Italia 1

20 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 20 novembre, torna il programma Le Iene presentano Inside su Italia 1 a partire dalle ore 20.30. Il quarto appuntamento della trasmissione de Le Iene è intitolato “Il lavoro in Italia e il reddito di cittadinanza”. Un approfondimento dedicato ai vari aspetti del mondo del lavoro e a quello che da molti viene percepito come il principale nemico: il reddito di cittadinanza. Gaetano Pecoraro e Francesco Priano offrono spunti di riflessione sul più importante pilastro della nostra Repubblica, toccando vari aspetti: dalla decisione di alcune aziende di spostare la produzione in altre nazioni allo sfruttamento dei braccianti nelle filiere agricole, dalla mancanza di lavoratori stagionali alle disuguaglianze tra ricchi e poveri, dal lavoro nero al lavoro che uccide. Focus sul Reddito di cittadinanza e su tutte le criticità e i pregi della misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle.

A Che tempo che fa Luca Zaia e il premio Nobel Giorgio Parisi. Gli altri ospiti



Ma le riflessioni si allargano anche all'estero. Gaetano Pecoraro, infatti, dopo essere stato in Finlandia e Spagna, racconta la realtà di Paesi che immaginano nuove strade per il futuro come, per esempio, il Reddito di Base Universale e Incondizionato: un assegno mensile per tutti i cittadini indipendentemente dalle loro condizioni economiche, senza chiedere nulla in cambio. Le Iene descrivono la situazione italiana. Nel Paese il tasso di disoccupazione è uno dei più alti d'Europa, con almeno tre milioni di lavoratori in nero e impiegati senza garanzie e tutele.

Le probabili formazioni di Austria-Italia. Dove vedere la partita

La trasmissione cercherà anche di rispondere come cambiare un sistema che oggi produce disuguaglianze sempre più evidenti, con i ricchi che diventano sempre più ricchi mentre sempre più persone scivolano nella povertà assoluta. Ai microfoni de Le Iene le testimonianze di chi ha fatto di tutto per non perdere l'occupazione e di chi a causa del lavoro ha perso la vita.

Il film sul dramma del Titanic con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.