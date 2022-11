Titanic, film stasera in tv domenica 20 novembre su Canale 5

20 novembre 2022 a

Titanic. Canale 5 ha scelto uno dei film più amati della storia del cinema (stasera in tv, domenica 20 novembre) per cercare di rubare telespettatori a Rai 1, dove è in programma la partita tra Austria e Italia. Drammatico, romantico e storico, realizzato nel 1997, produzione americana. La regia è di James Cameron. Nel cast Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Billy Zane e Frances Fisher. Il film racconta la storia di Jack, un giovane avventuriero squattrinato che vince un biglietto per partire col Titanic. A bordo incontra Rose, la promessa sposa del figlio di un magnate. I due si innamorano trascorrendo la lunga e tragica notte del naufragio insieme. Un dramma entrato nella storia che nella pellicola ha un finale molto particolare.

