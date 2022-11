Austria-Italia, stasera domenica 20 novembre su Rai 1

20 novembre 2022 a

Mentre in Qatar iniziano i mondiali, a cui la nazionale italiana non è qualificata, gli azzurri di Roberto Mancini continuano la loro preparazione in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei. Stasera, domenica 20 novembre, è in programma l'amichevole tra Austria e Italia. Calcio d'inizio Ernst Happel Stadion di Vienna. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming sull'applicazione RaiPlay a partire dalle ore 20.30. I telecronisti saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Di seguito le probabili formazioni.

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posh, Leinhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlanger; Baumgartner, Sabitzer, Kainz; Arnautovic. Allenatore: Ragnik. A disposizione: A.Schlager, Hedl, Adamu, Grillitsch, Mwene, Schmid, Cham, Seiwald, Prass, Gregoritsch, Onisiwo. Indisponibili: Weimann, Trauner, Danso.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Gatti, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Pessina, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo.. Allenatore: Mancini. A disposizione: Provedel, Vicario, Bonucci, Bastoni, Parisi, Verratti, Ricci, Miretti, Chiesa, Pinamonti, Pafundi, Gnonto, Zaniolo. Indisponibili: Tonali, Fagioli, Mazzocchi, Toloi, Emerson, Frattesi, Scamacca, Cristante.

Arbitro: Dingert (Germania). Assistenti: Gittelmann-Borsch (Germania). IV uomo: Jablonski.

