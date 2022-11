Che tempo che fa, stasera domenica 20 novembre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

20 novembre 2022 a

Che tempo che fa stasera in tv, domenica 20 novembre, su Rai 3. Classico appuntamento con il talk show condotto da Fabio Fazio, inizio alle ore 20. Il programma è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'Officina. Come al solito in studio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Questi gli ospiti annunciati: il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Luca Argentero e Cristina Marino; Claudio Bisio e Valentina Lodovini; Gianrico e Giorgia Carofiglio; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire, Nello Scavo; Michele Serra. Come ogni domenica a chiudere la serata sarà Che Tempo Che Fa - Il tavolo, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Gli ospiti, invece, saranno Stefano De Martino, dal 29 novembre su Rai2 con la seconda edizione di Bar Stella; Max Pezzali; Serena Autieri; il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

