Ballando con le stelle, Angelo Madonia pubblica sui social la foto del bacio con Ema Stokholma: "Ti amo"

Ora è ufficiale: è amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, protagonisti di Ballando con le Stelle. E' stato lo stesso Madonia, 38 anni, palermitano, maestro del programma condotto da Milly Carlucci e partner di Ema Stokholma, ad ammetterlo, pubblicando sui suoi social una foto mentre i due si baciano. Esplicito il commento: Love you. Alberto Matano ha dato la notizia in diretta durante Domenica In. Mara Venier e tutti gli ospiti del programma si sono fiondati sui social alla ricerca dell'immagine. Ovviamente in studio visibilmente felice Ema Stokholma, che aveva già detto pubblicamente di essersi innamorata del ballerino.

