Amici, oggi domenica 20 novembre su Canale 5. Sfide ed eliminati

Amici, oggi domenica 20 novembre nuovo appuntamento su Canale 5, dalle ore 14 alle 16, con il programma condotto da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni gli ospiti saranno Fabrizio Moro, Dardust, Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato. Come in tutte le puntate non mancheranno i colpi di scena e le polemiche. Il programma è registrato e secondo quanto trapelato Dardust, che ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara di canto, ha assegnato voti ma anche compiti ai partecipanti al talent. Lorella Cuccarini, invece, ha mandato in sfida Ascanio contro Angelina Mango che ha ottenuto l'ingresso nel programma, eliminando Ascanio. Nella gara di ballo Maddalena ha ricevuto il voto più alto, Samuel il più basso. A vincere la sfida è stata Isobel, ballerina australiana che ha costretto Claudia a lasciare la scuola.

