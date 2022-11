Mezz'ora in più, oggi domenica 20 novembre su Rai 3. Gli ospiti

20 novembre 2022 a

Anche oggi, domenica 20 novembre, nel pomeriggio di Rai 3 spazio a Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/ Il mondo che verrà, il programma di approfondimento condotto da Lucia Annunziata. Al centro della puntata la guerra in Ucraina, il congresso del Partito Democratico e la legge di bilancio del governo Meloni, attesa domani in Consiglio dei Ministri. Appuntamento alle ore 14.30 sul terzo canale. Gli ospiti: il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano; il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini; l'ex magistrato e presidente onorario della onlus ResQ, Gherardo Colombo; Giovanni Bianconi del Corriere della Sera; il direttore di Limes, Lucio Caracciolo; la corrispondente dell'Huffpost da Bruxelles, Angela Mauro.

