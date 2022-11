Santo Versace, chi è: la moda, gli amori e la parentesi politica

20 novembre 2022 a

Santo Versace oggi, domenica 20 novembre, sarà ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In. L'imprenditore del mondo della moda ha infatti scritto un libro dal titolo Fratelli, una famiglia italiana. Nel volume racconta l'avventura nel mondo della moda con i suoi fratelli più celebri, Gianni e Donatella. Classe 1944, nato a Reggio Calabria, Santo Versace dopo gli studi in Economia e qualche esperienza nell'insegnamento e come commercialista, nel 1976 ha iniziato a seguire il fratello, fondando con lui la Gianni Versace Spa. Inizialmente si è occupato in particolare degli aspetti operativi, organizzativi, produttivi ed economici, ma ha posseduto il 30% delle azioni fino al 2018, quando l'azienda fu venduta alla Capri Holdings. Lui ha acquisito azioni del nuovo gruppo. E' presidente di Polimoda Consulting (Istituto internazionale di moda e marketing) e di Operation Smile Italia Onlus. Nel 2008 si è candidato alle elezioni politiche con il Partito delle Libertà ed è stato eletto, ma poi nel 2011 ha aderito ad Alleanza per l'Italia. Nella vita privata è stato sposato con Cristiana Ragazzi, da cui ha avuto due figli: Francesca, stilista di borse, e Antonio. Nel dicembre 2014 il secondo matrimonio, stavolta con la compagna Francesca De Stefano, avvocata di origine reggina e dirigente pubblica.

