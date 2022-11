Massimo Ranieri: gli amori, la figlia, l'età e la voglia di successo che continua

20 novembre 2022 a

a

a

Tutti lo conoscono come Massimo Ranieri, ma il suo vero nome è Giovanni Caloni. Uno degli artisti più amati della musica italiana, a 72 anni ancora sul palcoscenico e ospite, oggi domenica 20 novembre, di Mara Venier nella puntata di Domenica In. Napoletano, classe 1951, non è solo cantante ma anche attore, interprete, conduttore televisivo, regista. Uno show man completo, da decenni illuminato dai riflettori del mondo dello spettacolo. Quarto di otto figli di una famiglia povera, da giovane ha fatto diversi mestieri prima di iniziare a suonare nei ristoranti da dove è partita la sua scalata.

Marco Mingardi conquista l'edizione 2022 di Tu si que vales | Video

Nella vita privata è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Un amore importante da cui, il 6 luglio del 1971, è nata la figlia Cristiana Calone. Lui era giovanissimo, aveva solo 19 anni, e per moltissimi anni non ha avuto rapporti con la figlia. Nel 2007 ha deciso di riavvicinarsi a lei e di presentarla al pubblico. E' stato legato anche all’attrice Barbara Nascimbene, deceduta il 17 settembre 2018. “Se n’è andata una donna e una mamma meravigliosa. Sono vicino alle sue splendide figlie con tutto il mio affetto. Ciao Barbara, non ti dimenticherò mai". Scrisse Ranieri ai tempi sulla sua pagina Facebook.

A Ballando con le stelle eliminati Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Tra gli altri amori di Ranieri anche Leyla Martinucci: un grande rapporto, nonostante la forte differenza di età, che anche quando è finito si è tramutato in qualcosa di bello, lei in una sua intervista per Di Più ha ammesso: “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Oggi Massimo Ranieri presenta il suo nuovo disco di inediti, l'ennesima conferma che il tempo passa ma che lui resta ancora sull'onda della musica italiana.

Massimo Ranieri e Santo Versace ospiti di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.