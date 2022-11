Domenica In, oggi 20 novembre su Rai 1: ospiti e anticipazioni

20 novembre 2022 a

Anche oggi, 20 novembre, Mara Venier accoglierà i suoi ospiti negli studi di Domenica In. Saranno Massimo Ranieri e Santo Versace a raccontarsi nel programma domenicale top della Rai. Per la trasmissione chiusura anticipata alle 15.30 quando la linea passerà a Rai Sport per la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio in Qatar. Massimo Ranieri presenterà il suo nuovo album Tutti i sogni ancora in volo, e canterà Lasciami dove ti pare. Santo Versace fratello dello stilista Gianni, morto a Miami Beach il 15 luglio 1997, parlerà del suo libro Fratelli, una famiglia italiana, nel quale racconta la straordinaria avventura dei tre fratelli, lui, Gianni e Donatella. Ovviamente al centro della puntata anche Ballando con le stelle. In studio Ema Stokholma e Alessandro Egger. Con loro, gli opinionisti Guillermo Mariotto, Anna Pettinelli e Rossella Erra, oltre alla coppia di bambini ballerini Leonard e Adele. Non mancherà un collegamento con Bobby Solo.

