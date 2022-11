Linea Verde, oggi domenica 20 novembre su Rai 1 alla scoperta della Val Badia

20 novembre 2022 a

Questa mattina, domenica 20 novembre, come ogni settimana appuntamento su Rai 1 alle ore 12.20 con Linea Verde, uno degli storici programmi della televisione di Stato. In primo piano la magia autunnale della Val Badia. Sono, infatti, i giorni del foliage con boschi, montagne e prati che assumono colorazioni diverse, dal giallo al viola, dall’arancione al verde e al marrone. La puntata è anche l’occasione per conoscere la storia millenaria della cultura ladina, con i suoi tipici masi contadini e tutti i segni ancora oggi evidenti di una comunità che vanta tradizioni antichissime. Ma non solo: nella cornice delle Dolomiti, fra i massicci del Puez-Odle e il Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies, Peppone e Beppe Convertini incontrano allevatori, forestali, artisti e personaggi locali alle prese con le loro attività di carattere tipicamente autunnale. Molti fra questi sono donne, a testimoniare il ruolo centrale della figura femminile nell’organizzazione familiare e sociale della valle. In un paradiso naturale costituito da foreste e boschi imponenti con una fauna tipica. Intervengono anche Francesco Gasparri, con un’escursione fino alla sperduta Malga Rossalm ai piedi della Croda Rossa; Sara Brancaccio, con una torta speciale ispirata al foliage e Ciro Vestita, che svela i benefici del latte di capra.

