Ballando con le stelle, eliminati Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

20 novembre 2022

Ancora una eliminazione a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Dopo una puntata intensa e combattuta, la giuria e il pubblico da casa hanno deciso di far abbandonare la pista a Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Per rientrare in gara il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e la sua maestra ora dovranno sperare nel ripescaggio che si annuncia particolarmente intenso. Nella fase finale della puntata tre coppie si sono dovute sfidare nello spareggio. Oltre a Biagiarelli e Kuzima, quella formata da Rosanna Banfi e Simone Casula e quella composta da Alex Di Giorgio e Poreno Porcu. Questo l'esito del televoto: Di Giorgio-Porcu 37%; Banfi-Casula 36%; Biagiarelli-Kuzmina 27%. Sabato la sfida continua, anche se con un cambio di orario a causa dei mondiali di calcio.

