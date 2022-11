Tu si que vales, vince Marco Mingardi | Video

20 novembre 2022 a

a

a

Serata finale di Tu si quei vales, talent di Canale 5, edizione 2022. A vincere il programma Mediaset e il premio da 100mila euro in gettoni d'oro, è stato Marco Mingardi, scelto dai telespettatori grazie al televoto. Dopo la prima fase della puntata, sono arrivati alla finalissima in quattro, oltre a Marco Mingardi (cantante), Daniel K (prestigiatore), James (mentalista) e Die Mobiles (teatro dell'ombra). Mingardi ha vinto conquistando il 39% dei voti, poi James con il 27%, Die Mobiles con il 26% e Daniel K con l'8%. Ovviamente è stata una puntata ricca di emozioni, visto che si sono affrontati i migliori talenti della nona edizione, selezionati dalla solita giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e dai giurati popolari guidati da Sabrina Ferilli. A condurre Tu si que vales 2022 sono stati Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Clicca qui per vedere il video della proclamazione del vincitore. Assegnato anche il premio Sky Glass, 30mila euro in gettoni d’oro ai giovani di Novis Games. Polemiche sui social sull'esito del talenta: molti hanno ritenuto giusto il verdetto, altri no e l'hanno criticato duramente. Non sono mancate lamentele per la lunghezza della puntata, terminata poco prima delle due.

A Ballando con le stelle eliminati Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.