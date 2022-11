Gabriel Garko, perché è infortunato e l'operazione: carriera e vita privata

19 novembre 2022 a

Gabriel Garko da settimane balla ed esegue le coreografie preparate a Ballando con le stelle con un tutore per il braccio destro. L'attore è stato vittima di un brutto infortunio: la rottura del tendine. Così qualche giorno prima della sesta puntata si è dovuto operare e dopo tre giorni si è presentato in pista dolorante e imbottito di antidolorifici. La speranza è che nella settima puntata possa essere meno "bloccato" e dare spazio al suo talento, probabilmente il migliore di questa stagione.

Ballando con le stelle, eliminati Paola Barale e Dario Cassini. Luisella Costamagna, infortunata, si ritira

Il regolamento di Ballando con le stelle stabilisce che i concorrenti che non riescano ad esibirsi vengano esclusi dalla gara. L'evenienza si presentata lo scorso sabato, con Luisella Costamagna che aveva annunciato il ritiro a causa del dolore alla caviglia in una puntata precedente. Poi giuria e pubblico l'hanno convinta ad accennare una parte della coreografia, così da poter restare in gioco e avere il tempo di recuperare nei giorni successivi. Poi però nella successiva puntata ha dovuto alzare bandiera bianca.

