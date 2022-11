Ema Stockholma, "grazie al ballo meno ansiosa. Angelo Madonia? Stiamo capendo la nostra relazione"

19 novembre 2022 a

Ema Stokholma è una delle concorrenti più amate dal pubblico di Ballando con le stelle. Con Angelo Madonia sta formando una super coppa in pista ma anche fuori: l'iniziale feeling con il passare dei giorni si è trasformato in un sentimento. "Stiamo ancora capendo che tipo di relazione possa esserci tra di noi. Rendere pubblica la nostra relazione? La questione è capire personalmente quanto stia accadendo" ha spiegato la deejay ed ex modella in una recente intervista.

Ema ha avuto una infanzia difficile come ha raccontato nella sua autobiografia perché ha subito violenze dalla madre. Lei "non c'è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c'è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Perdonare vorrebbe dire: ok, riparto da zero, invece no. Io mi ricordo tutto quello che è stato fatto a me e a mio fratello. Ma ora so che anche lei era una vittima, perché non stava bene" ha raccontato in una intervista a Oggi.

Se il programma di Rai1 l'ha aiutata rispetto ai traumi dell'infanzia, ha spiegato "spero di superarli soprattutto in analisi, il programma televisivo mi aiuta a tirar fuori qualcosa del passato e rifletterci. Di certo mi sento più sicura sì, meno ansiosa".

