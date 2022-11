Selvaggia Lucarelli, come è morta la mamma Nadia: soffriva di Alzheimer ed era ricoverata per Covid

19 novembre 2022 a

a

a

Addio alla mamma di Selvaggia Lucarelli. Lo ha comunicato con un post sui social la stessa giornalista e giudice di Ballando con le stelle. Nadia, questo il nome della signora, aveva 79 anni ed è morta stamani. Soffriva da alcuni anni di Alzheimer e da una decina di giorni era ricoverata all'ospedale di Sesto San Giovanni a causa del Covid. Proprio il virus le è stato fatale.

I Ricchi e Poveri e Bobby Solo ballerini per una notte nello show di Rai1

"Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili" ha scritto Lucarelli. E ancora: "Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, 'correte, non vi preoccupate per me'. Come era lei, come ha vissuto".

Lorenzo Biagiarelli, l'infanzia felice "anche se i genitori si sono separati"

La madre di Selvaggia Lucarelli si trovava da alcuni anni in una rsa di Milano e a inizio giugno Lucarelli aveva raccontato l'incontro, per la prima volta fuori dalla struttura, della mamma con il padre. Lo scorso 8 novembre la giornalista aveva espresso tutta la sua preoccupazione per non riuscire a sapere notizie sulla mamma, positiva al Covid ma abbandonata a se stessa perché Lucarelli e il fratello non riuscivano a comunicare con la signora Nadia per colpa della malattia e perché se anche l'avesse avuto non avrebbe saputo usarlo.

Video su questo argomento Enrico Montesano cacciato da Ballando con le stelle per la maglietta della Decima Mas | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.