Soleil Sorge, i suoi ex fidanzati e ora in libreria con Manuale di una stron*a

Soleil Sorge ospite di Verissimo, oggi sabato 19 novembre. La showgirl dopo un anno in cui si è tolta numerose soddisfazioni partecipando prima al Grande Fratello Vip 6, poi all'Isola dei famosi e quindi rivestendo il ruolo di giudice a La pupa e il secchione. Ora è in libreria con Manuale di una st***za, un libro con cui punta a insegnare alle donne come difendersi e, se occorre, anche attaccare. Nel libro racconta anche della sua vita privata.

Soleil Anastasia Sorge, in arte Soleil Stasi, è nata a Los Angeles da padre italiano e madre americana e ha 28 anni. Torna in Italia, in Abruzzo, durante l'adolescenza, per poi volare a New York per studiare recitazione presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Al rientro nella Penisola, è volto di Roma Tv e Roma Now, partecipa a Miss Italia e a Uomini e Donne nel 2016, quando viene scelta da Luca Onestini. La loro relazione, però, si interrompe quando Luca partecipa al Gf Vip 2. In seguito, nel 2019 partecipa a L'isola dei famosi, dove lega molto con Jeremias Rodriguez, mentre nel 2020 è tra i concorrenti di Pechino Express assieme alla mamma Wendy Kay. Nel 2021, infine, la partecipazione al Grande Fratello Vip, in cui è al centro del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Lato vita privata, Soleil Sorge ha avuto come primo amore un ragazzo di nome Kevin, con cui ha una relazione di circa un anno e mezzo. Tragicamente, Kevin morirà di overdose una settimana dopo la loro rottura. Dopo Luca Onestini la relazione con Marco Cartasegna poi il flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belén e Cecilia. Nel 2020 Soleil Sorge avrà una travagliata relazione con Gianmaria Antinolfi, fatta di svariati tira e molla ripresi dal settimanale Chi.

