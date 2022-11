Lorella Boccia, chi è il marito Niccolò Presta. L'amore per la figlia Luce Althea

19 novembre 2022 a

Lorella Boccia ospite di Verissimo oggi su Canale5. L'affascinante ballerina, anche conduttrice dello show comico Made in Sud su Rai2, ha appena festeggiato un anno di sua figlia Luce Althea nata lo scorso ottobre. Nonostante la fresca maternità nella scorsa stagione televisiva si è immediatamente buttata nella mischia con la conduzione del programma sulla seconda rete, In quella occasione ha raccontato di aver seguito un programma di dieta e allenamento proprio per farsi trovare in forma per Made in Sud: "Certo, ora il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta, soprattutto la pancia, però va bene così”. La ballerina avrebbe perso quindici chili ed è in piena forma ma anche più felice che mai. "Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono messa sotto per tornare al mio peso forma”, ha raccontato Lorella a Di Più Tv.

Lorella - originaria di Torre Annunziata, 31 anni compiuti lo scorso dicembre - si è fatta conoscere al pubblico della televisione partecipando alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Grazie a quella esperienza è stata anche la prima ballerina italiana ingaggiata nel film Step Up: All In. Ha inoltre condotto alcuni programmi televisivi, tra cui Colorado, Rivelo e Venus Club. Dal 2016 è poi entrata a far parte del cast dei professionisti di Amici.

Sentimentalmente è legata a Niccolò Presta - figlio del noto manager dei personaggi tv Lucio - e i due si sono sposati ormai tre anni fa (l'1 giugno 2019). In precedenza Boccia ha avuto una relazione con il coreografo Bruno Centola. La loro relazione era iniziata prima della sua partecipazione ad Amici 12, anche se sono girate voci circa dei flirt, tutti smentiti, con Stefano De Martino e Pasquale Di Nuzzo.

