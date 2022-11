Gessica Notaro, chi è il futuro marito Filippo Bologni. L'ex Edson Tavares, lo sfregio al volto con l'acido, le operazioni e la perdita della vista

19 novembre 2022 a

Gessica Notaro ospite di Verissimo - oggi sabato 19 novembre - sarà intervistata da Silvia Toffanin. La sua storia ha commosso l’opinione pubblica, in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dal suo ex fidanzato e negli anni è diventata un personaggio tv molto amato. Nello studio della trasmissione di Canale5 presenterà per la prima volta il futuro sposo Filippo Bologni.

Ma chi è Notaro? Originaria di Rimini con sangue argentino da parte di mamma, 32 anni, dopo essere stata eletta Miss Romagna ha partecipato a Miss Italia nel 2007. Un'esperienza che le ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo partecipando ai programmi Quelli che il calcio e Ciao Darwin. Poi nel 2011 ha partecipato alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi come concorrente nella categoria canto, ma non è riuscita ad accedere al serale. Addestratrice di delfini, si occupa anche di musica (nel 2016 il suo primo disco, intitolato Hello). Il 10 gennaio 2017 il momento spartiacque della sua vita: l'ex fidanzato Edson Tavares - i due si erano conosciuti a lavoro, ma lui aveva mostrato la sua indole violenta ed era già stato denunciato - l'ha aggredita sotto casa. In seguito all'aggressione Gessica ha dovuto sostenere diversi interventi chirurgici e ha perso la vista da un occhio. Tavares è stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione, ridotti a 15 in appello.

Gessica così è diventata un'attiva testimonial contro ogni violenza di genere. Nel 2017 ha pubblicato l'album Gracias a la vida e nel 2018 è stata concorrente di Ballando con le stelle. Nel 2020 ha partecipato fuori concorso al Festival di Sanremo. Gessica è fidanzata con Bologni, fantino di talento mondiale nel salto a ostacoli, emiliano, di 28 anni, Figlio d'arte (il padre ha partecipato a due Olimpiadi), qualche giorno fa ha fatto la proposta di matrimonio durante una gara.

