Tu si que vales, chi sono i concorrenti in finale: stasera in tv 19 novembre su Canale5

19 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, sabato 19 novembre 2022, va in onda su Canale5 la finale di Tu si que vales (dalle ore 21,40). A differenza dello scorso anno, quando la finale del talent show vide un totale di 10 finalisti, questa volta ci sono due concorrenti in più al gruppo arrivando a dodici talenti pronti a contendersi il montepremi di 100mila euro. I magnifici 12 sono riusciti ad approdare alla finale sia grazie ai voti favorevoli di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari uniti al 100% della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli, sia grazie agli esiti delle sfide avvenute durante la semifinale di sabato scorso.

Aaron, dopo Amici le sue canzoni anche a Tu si que vales,

Dunque, partendo dai concorrenti passati alla finale direttamente dall’approvazione dei giudici ed il 100% della giuria sono: Dima e Roman, una coppia Padre e figlio entrambi acrobati; i Die Mobiles, un gruppo teatrale che ha convinto con il loro messaggio ecologista lanciato in un gioco di ombre. Entrambi si sono esibiti nella seconda puntata del 24 settembre 2022. I The Lads (terza puntata), ex ginnasti alle prese con spettacolari evoluzioni. La cantante Antonietta Messina e il pilota di monoruota Hunter Howell (entrambi esibiti nella sesta puntata). Gli acrobati Arte Algo e le pole dancers Fiammetta Orsini e Francesca Prini (dalla settima puntata) e, infine, l’atleta inventore Diego Gastaldi nell’ottava puntata. Dalla semifinale si sono qualificati il mimo comico Trygve Wakenshaw, il mentalista James, il fachiro Muy Moi e l’acrobata aerea Yelizaveta Krutikovaa.

Spettacolare numero del gruppo Die Mobiles: direttamente in finale | Video

Immancabile il circuito della Scuderia Scotti, l’altro talent interno a Tu si que vales. Anche il piccolo orticello dei ‘talenti’ stanati dal conduttore porterà tre concorrenti in finale. Sono i due ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori più il cantante Roberto Maurici.

Ferilli furiosa: "Ho iniziato portando i cappuccini sul set. Datevi una regolata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.