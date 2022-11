Un giorno in pretura, il processo a Wanna Marchi e Stefania Nobile: stanotte in tv 19 novembre su Rai3

19 novembre 2022 a

Stanotte in tv consueto appuntamento con Un giorno in pretura su Rai3 in onda in seconda serata inoltrata, intorno a mezzanotte, con una puntata divisa in due parti (oggi e tra una settimana) sul processo a Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Roberta Petrelluzzi racconta il processo in cui sono state condannate in una puntata dal titolo "Wanna e Stefania regine della truffa".

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state per anni le regine delle televendite. Oltre trecentomila italiani le hanno chiamate per dimagrire o ringiovanire grazie alle loro creme, o per diventare ricchi con i numeri del lotto del Mago Do Nascimento. Grazie a una docu-serie, queste due irresistibili venditrici sono tornate al centro dell’attenzione. Un giorno in pretura torna al 2006 per raccontare il processo in cui sono state condannate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e per dar voce a coloro che di Wanna Marchi e Stefania Nobile si sono fidati, e per questo hanno avuto le loro vite distrutte.

Il processo ricostruisce il sistema messo in piedi dalle televenditrici, fatto di sogni e promesse, di raggiri e minacce; un sistema che si basava sui poteri esoterici del “Maestro di Vita” Mario Pacheco Do Nascimento, già condannato e latitante in Brasile.

